الشرطة تواصل احتفالاتها بعيدها الـ70 وتوزع الزهور على المواطنين

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن، الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

ويأتي ذلك احتفالًا بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري؛ كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين.

المواطنون يعربون عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة، عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

ووضعت القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقيادات القوات المسلحة والسادة المحافظين، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 70 عامًا، على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، التي ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.