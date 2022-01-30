وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ 64 برجا بمشروع «صواري» في الإسكندرية

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات التجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور، في الإسكندرية، الذي تبلغ مساحته 419.74 فدان، ويهدُف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

64 برجا تضم 3068 وحدة سكنية على 60 فدانا

وأشار وزير الإسكان، في بيان، إلى أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني «صواري»، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية «أبراج صواري» على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج «كومباوند سكني إسكان فاخر» تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجار أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، وجار تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

استثمارات المشروع 30 مليار جنيه

وقال الوزير: «يتمثل المحور الثاني في تنمية المنطقة، من خلال مبادرة (معا نبني المستقبل)، وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمراني (صواري)، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ عمرانية متكاملة، وإدارية، وتجارية، وترفيهية ونوادٍ)، ويقدر إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة بنحو 30 مليار جنيه».

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم المشرف على التجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أن نسب الإنجاز للمرحلة الأولى لـ15 برجاً سكنياً تصل لنحو 44%، وللمرحلة الثانية لـ49 برجاً 24%، بينما بلغت نسبة الإنجاز لمشروع الفيلات نحو 25%، مؤكداً أنه يجري دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ.