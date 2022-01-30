انطلاق فعالية مشروع الجينوم المرجعي وقدماء المصريين بـ«إكسبو 2020» غدا

تنطلق غدا الاثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ فعالية “مشروع الجينوم المرجعي للمصريين و قدماء المصريين” بمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ ، و التي تنظمها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المصرية ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالشراكة مع مركزالشيخ زايد لأبحاث الجينوم التابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية بالإمارات العربية المتحدة.

و تحظي الفعالية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتسامح و التعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية .

ويثري الفعالية عدد من الشخصيات المصرية والعالمية و على رأسهم السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي والدكتور اسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس لمكتبة الأسكندرية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية ، واللواء طبيب خالد عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع المصرية وكوكبة من العلماء من مصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. ويعد مشروع الجينوم البشري هو أحد أعظم أعمال الاستكشاف في التاريخ ولا يضاهيه أي كشف علمي تم على مر العصور ويمثل أعظم رحلة استكشاف داخل أعقد المخلوقات "الإنسان" من أجل كشف أسرار الجسد البشري.

ولحاقا بالركب العالمي في هذا المجال ، و بعد إعلان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مشروع الجينوم المرجعي للمصريين و قدماء المصريين مشروعا قوميا، يهدف الي إنشاء مرجعية جينية أساسية للمصريين تساهم في التقدم الصحي في مجال الجينات وتؤسس مبادئ العلاج الشخصي والعلاج الدقيق وكذلك العلاج الجيني ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، ونظرا لما يحظى به المعرض الدولي EXPO DUBAI 2020 من شهرة عالمية كونه منصة دولية ضخمة تستقطب جموع المهتمين بمختلف المجالات من الهيئات البحثية و الصناعة و القطاع الخاص والتأسيس لشراكة عربية عربية فى بحوث الجينوم البشري، و التي ظهرت جلية من خلال مشاركة أهم الهيئات المهتمة بأبحاث الجينوم في مصر والإمارات الشقيقة فى تنظيم الحدث وحشد جموع العلماء و المختصين في علوم الجينوم من مصر و العالم و القائمين علي و المنفذين لمشروع الجينوم المصري للإعلان دوليا عن مشروع الجينوم المرجعي للمصريين و قدماء المصريين. و سوف تشهد الفعالية تقديم د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي عرضا حول رؤية وأهداف مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وأهم المخرجات العلمية والتطبيقية المتوقعة للمشروع علي المستوي القومي و الإقليمي و الدولي. كما يعرض لواء طبيب خالد عامر الباحث الرئيسي للمشروع ومدير مركز البحوث الطبية و الطب التجديدي الخطة التنفيذية للمشروع ، و يعرض الدكتور يحيي زكريا جاد رئيس اللجنة العلمية للمشروع القيم العلمية و التاريخية لدراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين.

كما تشهد الفعالية تقديم جرعة علمية دسمة في أمراض و أبحاث الجينوم من خلال مشاركات العلماء العرب من حول العالم، حيث تشتمل الفعالية علي محاضرة للدكتور إسماعيل سراج الدين حول القيم الأخلاقية المتعلقة بالدراسات الجينية ، و محاضرة للدكتور هشام صادق بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عن العقارات المسؤولة عن تصحيح بعض العيوب الجينية و دورها في ترسيخ مفهوم الطب الشخصي، و أخري للدكتورة شيخة المرزوقي رئيس المجموعة الإماراتية للخلايا الجزعية عن برنامج الطب التجديدي بدولة الامارات. وسوف تختتم الفعالية بمحاضرتين إحداهما للدكتورة مريم مطر عن دور الجمعية الريادي في البرامج الوقائية للإضطرابات الجينية في المنطقة، و الأخرى للعالم المصري السير مجدي يعقوب عن جينوميات أمراض القلب.