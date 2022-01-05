توجيهات رئاسية باختصار زمن مشروع الجينوم المصري: يتنبأ بالأوبئة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس الجينوم المرجعى للمصريين أنه منذ إطلاق رئيس الجمهورية لمشروع الجينوم فى مارس 2021، تم البدء في تجهيز البنية الأساسية لتنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن كافة اللجان العلمية المشكلة تجتمع بشكل دورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى الخطوات التنفيذية اللازمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب أعضاء اللجان العلمية الخاصة بالمشروع، مشيراً إلى تكليف رئيس الجمهورية باختصار زمن المشروع مع توفير التمويل اللازم لذلك.

اجتماع مجلس المشروع القومى للجينوم المصرى

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الثاني لمجلس المشروع القومى للجينوم المصرى، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس مجلس المشروع، و الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، السير الدكتور مجدي يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

وأكد عبدالغفار أن المشروع سيساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية، وتحديد طرق مواجهتها، وسيساعد فى الاكتشاف المبكر للجينات المتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعا فى المصريين وأفضل البرتوكولات العلاجية والوقائية لها، وستمكن نتائج المشروع منظومة الصحة المصرية من الاستفادة من التقدم الطبى فى مجال الطب الشخصى والدقيق، كما أشاد «عبدالغفار» بجهود مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع فى إنجاز مهام المشروع حسب الخطة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

مستشار الرئيس: نسابق الزمن

وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار الرئيس للصحة والوقاية بأهمية المشروع والدعم الذى توليه القيادة السياسية للمنظومة الصحية، مشددا علي ضرورة اختصار وقت المشروع فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من كل مؤسسات الدولة لتوفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومي.

مجدي يعقوب: الدولة حريصة على إنجاز المشروع

ومن جانبه، أكد السير مجدى يعقوب على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب والمعلومات المتاحة، والبناء على ما هو قائم فعلياً لتنفيذ مشروع الجينوم.

وأعرب «يعقوب» عن سعادته بتبنى الدولة المصرية هذا المشروع العلمى القومى الكبير، وأكد أن نتائج المشروع ستعود بالخير على صحة المصريين، حيث أن هناك اختلافات فى نسب الشفاء للأدوية المختلفة بناء على التركيب الجينى للمريض وهى تختلف من مجتمع لآخر.