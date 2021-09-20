لأول مرة.. جامعة الإسكندرية تستضيف أعضاء لجنة مشروع الجينوم المصري

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إن مصر تشهد قفزات نوعية متقدمة في كافة المجالات التنموية، مؤكداً أهمية مشروع «الجينوم المصري القومي»، الذي يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر، تؤثر على مستقبل المصريين من الناحية الصحية.

جامعة الإسكندرية تستقبل أعضاء مشروع الجينوم المصري

وأضاف خلال فاعليات الاجتماع الحادي عشر للجنة العلمية لمشروع الجينوم المصري، الذي استضافته جامعة الإسكندرية، مساء أمس، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور يحيي جاد رئيس اللجنة، ومجموعة من الخبراء أعضاء اللجنة، أن هذا المشروع يساهم في وضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين، والذي بدوره يؤدي لتحسين صحة المصريين بالإضافة لخفض تكلفة الرعاية الصحية، مؤكداً أن توافر المعامل البحثية في جامعة الإسكندرية والتقدم التقني والتكنولوجي وتوفر الأجهزة العلمية الدقيقة والكوادر الطبية والعلمية سيساهم مع هذا المشروع في توفير خط دفاع آمن من الحماية الصحية والوقائية للمصريين خلال السنوات القادمة، وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية لن تدخر جهداً لدعم وإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد.

ما هو مشروع الجينوم المصري

وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مشروع الجينوم المصري يعد من المشروعات القومية، لافتاً إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التعليم العالي ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الدفاع ممثلة فى مجلس الطب التجديدي، وجامعة الإسكندرية، ومؤسسة مجدي يعقوب، والمركز القومي للبحوث، وجامعة حلوان، وجامعة النيل، ومستشفى 57357، والجامعة الأمريكية، ووزارة الصحة، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية، بهدف دراسة الجينوم المصري، مشيرا إلى أن دور أكاديمية البحث العلمي هو تهيئة الظروف وتوفير الدعم المادي والبحثى والفني والعلمي.

تعرف على أهداف مشروع الجينوم المصري

وأضاف أن هذا المشروع مهد الطريق للمشروعات القومية الكبرى في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن الدولة أنشأت عدة كيانات في مجالات ضخمة اعتماداً على هذا المشروع.

وناقشت اللجنة في إجتماعها الحادي عشر تقرير مجموعة عمل أمراض الأورام، والتي تتعلق بمشروع الچينوم المصري للإكتشاف المبكر للأورام وتحديد العلاج الأنسب حسب التغيرات الچينية التي تحدث في خلايا الأورام، وأثرى الأستاذ الدكتور أشرف الغندور أستاذ أمراض الدم والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، المناقشة برأيه العلمي في تشخيص أنواع أورام الدم وتحديد العلاج وكذلك اختيار العينات المناسبة لإجراء الدراسة الچينية.

و عرض الدكتور يحيى جاد تقريرًا عن دراسات الچينوم المصري القديم من مومياء قدماء المصريين وأهداف دراسة الچينوم القديم مع المعاصر للمقارنة بين نتائج دراسة الچينوم المصري المرجعي و دراسة نمط تطور الأمراض.