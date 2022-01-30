مصر تنظم الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج

تنظم مصر الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت عنوان «تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة»، وذلك على مدار يومي 26 و27 فبراير المقبل عبر شبكة الإنترنت «الفيديو كونفرانس»، برعاية القوات المسلحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعويضية وإنتاجها في مصر بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج وذلك بإتباع أحدث المعايير العالمية في ذلك المجال فضلاً عن توفير برامج التأهيل المتطورة للتدريب على استخدام تلك الأجهزة.

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية ورسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية، إضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب الرؤى والأهداف المشتركة مع توفير فرص للتعاون بين الباحثين على مستوى العالم، كما سيتناول الملتقى فرص لتمويل المشروعات البحثية والمنح التي تسهم في تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة.

كما يعد الملتقى منصة مثالية للتفاعل بين الأساتذة والطلاب الموفدين والطلاب المصريين والخبراء والباحثين من مختلف الجامعات الدولية المرموقة والمؤسسات البحثية المعروفة لزيادة سرعة نقل الخبرات والأفكار البحثية بين المدارس العلمية المختلفة في مجال الأجهزة التعويضية.

جدير بالذكر أنَّه شارك في الملتقى الأول أكثر من 360 مشاركًا من طلاب البعثات المصرية وطلاب الدراسات العليا من 27 دولة عربية وأجنبية وعدد من الوزراء ونخبة من المتخصصين في ذلك المجال.

ومن المنتظر أنَّ يشهد الملتقى في دورته الثانية عرض حوالي 20 محاضرة لطلاب الدراسات العليا بالخارج عبر شبكة الإنترنت باستخدام منصة «Webex»، وسيتمّ تقسيم الملتقى إلى 4 جلسات بواقع جلستان في اليوم الواحد حيث ستضم كل جلسة خمس محاضرات (مدة كل محاضرة 20 دقيقة)، يترأس كل جلسة أستاذ متخصص من نفس المجال المطروح بالجلسة، كما ستقام محاضرات من كبرى الشركات الرائدة في المجال ضمن فعاليات الملتقى وذلك لربط الصناعة بمجال البحث العلمي.

ويمكن تسجيل البيانات للحضور والمشاركة في الملتقى على الموقع التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9YBA6rO07I5wndcpVwFlqIBpDPR_OADIQjmnjv3M8-hdOyQ/viewform?usp=sf_link، وللإجابة على أي جميع الاستفسارات يتمّ التواصل على symposium.isps@gmail.com.