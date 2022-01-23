القوات المسلحة تتعاون مع محافظة أسوان وطلبة جامعات لتنفيذ «الهوية البصرية».. فيديو

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع يوتيوب، منذ قليل، فيديو حول تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول تنفيذ مشروع «الهوية البصرية لمحافظة أسوان».

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تعاونت مع محافظة أسوان وطلبة بالجامعة الألمانية بمصر، وبعض المدارس الزخرفية، وطلبة كليات الآثار، بداية من مطار أسوان، لغيرها من المناطق التي يذهب إليها زائري المحافظة.