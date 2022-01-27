القوات المسلحة تنظم حوارا مجتمعيا للاستفادة من «وحدة المعجل الدائري»

نظمت القوات المسلحة، جلسة استماع لإجراء حوار مجتمعي في المركز الطبي العالمي، وذلك لتقييم الأثر البيئي ومناقشة أوجه الاستفادة من تشغيل وحدة المعجل الدائري CYCLOTRON، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واقتحام آفاق جديدة من العلوم البحثية والطبية المتطورة.

بدأت الجلسة بكلمة للواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير المركز الطبي العالمي، رحب خلالها بالحضور، وأكد اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الفعاليات المتميزة، التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمة طبية عالمية ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، تلى ذلك عرض فيلما عن CYCLOTRON، تناول عرضا شاملا للمشروع، وعرض دراسة تقييم الأثر البيئي له، كما تم فتح باب المناقشة، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور.

وعُقدت الجلسة بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والبحثية بالقوات المسلحة، وبحضور عدد من مندوبي الوزارات والجهات المدنية المختصة والجامعات المصرية وبمشاركة السكان المحليين بنطاق تنفيذ المشروع، بهدف تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالمشروع، وفقا لأفضل الطرق العالمية للحصول على نتائج عالية الدقة وتقديم خدمة طبية عالية الجودة للقطاعين المدني والعسكري على حد سواء.

يذكر أنّ المشروع يهدف لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية التي تخدم أعمال التشخيص الطبي السليم والاكتشاف المبكر للأمراض وخاصة حالات الأورام.

تأتي الجلسة تأكيدا على عزم القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، على تضافر جهودهم لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة، واتباع المعايير العالمية فيما يخص البرامج التنموية في شتى المجالات.