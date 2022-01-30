دراسة جدوى مشروع تجارة عسل النحل.. أرباح 66 ألف جنيه في السنة الأولى

تعد تجارة عسل النحل من الأعمال الرائجة التي تدر ربح وفير، نظراً لأن العسل سلعة أساسية وضرورية وتدخل في الصناعات الطبية والعلاجية ومستحضرات التجميل، بجانب أنه سلعة غذائية تحتوي على العديد من الفوائد العلاجية.

ويرجع رواج تجارة العسل إلى استمرار احتياج السوق الذي يولد طلب دائم على عسل النحل بأنواعه الكثيرة، لذلك يتم استغلال رواج تلك التجارة في توفير آلاف فرص العمل، وزيادة دخول الأسر المنتجة.

دراسة جدوى لـ «إنتاج العسل».. من جهاز تنمية المشروعات

ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دراسة جدوى مشروع إنتاج وتجارة عسل النحل، ويتضمن أن تكاليف المشروع من الآلات والمعدات والخامات منخفضة، والتي تشجع العديد من الأشخاص على البدء، خاصةً أنَّ دراسة السوق تؤكد قصر المدة وسرعة دوران المنتج نظراً للطلب المتزايد.

4 أفراد لتنفيذ المشروع و66 ألف أرباح

وأوضحت دراسة الجدوى، أن العمالة المطلوبة لدورة إنتاج واحدة، تصل لـ 4 أفراد، بإجمالي استثمارات تتراوح بين 86 إلى 87 ألف جنيه، شاملة رأس مال المشروع والقرض الذي يمكن الحصول عليه بتمويلات مصرفية تصل إلى 46 ألف جنيه، فيما يساهم صاحب المشروع بمبلغ 59 ألف جنيه فقط.

ويصل حجم المبيعات السنوية لمشروع تجارة العسل، وفقاً لدراسة الجدوى المعدة من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى 609 ألف جنيه للسنة الأولى، فيما يصل حجم المبيعات في السنة الخامسة للمشروع إلى 870 ألف جنيه.

أما على مستوى الأرباح السنوية، فأكدت الدراسة على أنَّ صافي ربح تجارة العسل قد يصل إلى أكثر من 66 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بحوالي 94,5 ألف جنيه للعام الخامس، بمعدل عائد داخلي 4,15 ومتوسط فترة استرداد عام و3 أشهر.

«البحيري»: إنتاج عسل النحل من المشروعات الأكثر ربحية

من جانبه، قال فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إنَّ مشروع إنتاج عسل النحل والتجارة به، يعد من المشروعات الأكثر ربحية التي تدر دخل مجزي، مقارنة بتكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً.

وأضاف «البحيري»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يستلزم الاستعانة بأصحاب الخبرة من النحالين والتجار والتعرف على الأنواع ذات الطلب المرتفع، وذلك قبل البدء في مشاريع المناحل أو التجارة بعسل النحل.

انخفاض تكاليف الإنتاج يشجع الشباب على بدء المشروع

كما دعا الشباب، الشريحة العمرية الأكبر عدداً بالنسبة إلى تعداد المصريين، للاستثمار في مشروع تجارة عسل النحل، لعدة أسباب أبرزها، رواج المنتج واستخدامه كسلعة وسيطة في العديد من المنتجات الطبية والعلاجية، بجانب توافر العديد من الأنواع والتي تمتاز بارتفاع الطلب عليها طوال العام.

وعدَّد رئيس اتحاد النحالين، أنواع العسل الأكثر طلباً، «الموالح، والبرسيم، وغذاء الملكات، وحبة البركة»، بجانب شمع العسل الذي يتم بيعه بسعر جيد.