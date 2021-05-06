عقوبة سيد رجب ومحمد ممدوح عن تجارة العسل بالأفيون في «لعبة نيوتن».. قانوني يوضح

على مدار 23 حلقة، حقق مسلسل «لعبة نيوتن» للفنانة منى زكي، حالات عديدة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أشهرهم وأكثرهم كوميدية هو طلب الفنان سيد رجب، صناعة العسل بالأفيون.

الشرطة في طريقها لكشف مخطط سيد رجب ومحمد ممدوح عن العسل بالأفيون

ظهر الفنان سيد رجب، في دور رجل الأعمال الثري بدر، المثير للحيرة بشدة، حيث يشتري قطعة الأرض التي يعمل فيها حازم «محمد ممدوح»، ويجبره على صناعة العسل بالأفيون، من أجل رفيقته أمينة، لتعثر بالصدفة «هنا» منى زكي، على أحد تلك «البرطمانات»، وتنقله ضمن الشحنات المنقولة للمحال التجارية، ليقتنيها عميل بالصدفة، ويكتشف وجود الأفيون به.

تفاقمت الأوضاع في «لعبة نيوتن»، دون علم بدر وحازم، حيث تقدم المشتري ببلاغ للشرطة حول العسل بالأفيون، لتبدأ تحقيقات مكثفة بشأن ذلك، واحتمالية تورط «هنا» في الأمر.

أستاذ قانون جنائي: العقوبة تصل للمؤبد ويتورط فيها سيد رجب ومحمد ممدوح

وفي حال انتقال تلك الفكرة إلى الواقع، ووضع مخدر الأفيون في عسل النحل، فإن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وفقا للدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي.

وقال السيد لـ«الوطن»، إن وضع الأفيون بالعسل، يعتبر جناية اتجار بالمخدرات، بالإضافة لجنحة النصب على المستهلكين، والذين تصل عقوبتهم إلى السجن المؤبد، على أن يتم تنفيذ العقوبة الأغلط، والتي تكون الأولى في هذه الحالة وهي الاتجار بالمخدرات.

وتابع أنه في تلك الحالة، تكشف التحقيقات عن الفاعل والشريك في هذه الجريمة، حيث يكون المتورط فيها الفاعل الأصلي وهو سيد رجب باعتباره صاحب الفكرة والمحرض عليها، بالإضافة للشريك الذي ساعد وسهل وروج للفكرة وهو محمد ممدوح، ويعاقب الطرفان بنفس العقوبة.

ونصت المادة رقم 33 من قانون العقوبات على أنه: «كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة، يعاقب بالسجن السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».