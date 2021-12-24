جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلنا موجه لمحافظات الصعيد

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ محافظات الصعيد يخصص لها 45% من تمويل الجهاز، وتخصص للمشروعات التجارية أو الخدمية أو الصناعية أو الإنتاج الحيواني.

أسيوط تشتهر بصناعة العسل الأسود.. وطهطا بالأثاث

وأضاف «شاش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن محافظات الصعيد تتميز بالتجمعات الطبيعية مثل صناعة التلي والعسل الأسود في أسيوط، ومنتجات قرية تونس في الفيوم، وصناعة السجاد في بني سويف، والأثاث في طهطا.

افتتاح 4 تجمعات صناعية في الصعيد

وأوضح أن وزارة الصناعة تقيم مجموعة من المصانع، يبلغ عددها 11 تجمعا صناعيا، وجرى افتتاح 7 تجمعات منها 4 في الصعيد في بني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، والجهاز يتعاون مع الوزارة للترويج للتجمعات، وجرى تمويل عدد كبير منهم.

توفير 1.1 مليون فرصة عمل من الإقراض المباشر

وأشار إلى أنه جرى توفير مليون و100 ألف فرصة عمل من الإقراض المباشر، بالإضافة للعمل بمشروعات التنمية والبنية الأساسية كالطرق وشبكات الصرف والمياه.

صرف 22 مليون جنيه يوميات عمل في المشروعات

ولفت أنه جرى صرف يوميات عمل في المشروعات بلغت 22 مليون جنيه، «نحن نقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات لا تقتصر على القروض فقط، وإنما يتم مساعدته في اختيار المشروع وعمل دراسة الجدوى».

الدولة ساعدت أصحاب هذه المشروعات

وأفاد بأن الدولة المصرية ساعدت أصحاب هذه المشروعات في الحصول على احتياجاتهم من التمويل، منذ نشأة الجهاز وهو يتعامل مع الجهات المانحة ومؤسسات التنمية الدولية ويمكنه تلبية متطلباته، وتعتبر وزارة التعاون الدولي شريك رئيسي معنا دوما في الحصول على هذه الموارد، ونحن لا نحمل الدولة أي أعباء، فنحن نحصل على الأموال وندورها أكثر من مرة لتعظيم الأرباح.