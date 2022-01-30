10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء: مشروعات منفعة عامة ومنح الجنسية المصرية لـ4 سوريين

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 10 قرارت جديدة اليوم، تمثل أهمها في الآتي:

- يعتبر مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية سمادون مركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه مع تعويض ملاكها.

- يعتبر مشروع توسعة محطة طليا لمعالجة الصرف الصحي بزمام البرانية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه مع تعويض ملاكها.

- يعتبر مشروع إقامة الوحدة الصحية بناحية سملاي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتعويض ملاكها.

مشروعات للمنفعة العامة

- يعتبر مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتعويض ملاكها.

- يعتبر مشروع توسعة محطة شما لمعالجة مياه الصرف الصحي بزمام الأنجب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتعويض ملاكها.

- يعتبر مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الإبتدائية المشتركة، والكائن بحوض سيدي عيسى البحري، زمام قرية البرامون بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.

- يعتبر مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بناحية شبرا قبالة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

- يعتبر مشروع توسعة كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتعويض ملاكها.

منح الجنسية المصرية لـ 4 سوريين

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على منح الجنسية المصرية لكل من:

- علاء السيد داود، سوري الجنسية من مواليد ريف دمشق بتاريخ 3/2/1982.

- عبدالهادي علي السعدي، سوري الجنسية من مواليد درعا بتاريخ 15/4/1974.

- محمد غزوان مصطفى قصاص سوري الجنسية من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1963.

- عمار عز الدين أبواللبن، سوري الجنسية من مواليد حمص بتاريخ 12//12/1958.

وقرر رئيس مجلس الوزراء إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1375 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000 متر مكعب من ناحية عرب جهينة، زمام عرب العليقات بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للمكفوفين.