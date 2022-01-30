مجلس الوزراء والأمم المتحدة يدرسان «إعادة البناء بعد كورونا» اليوم

يعقد مجلس الوزراء، ممثلا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورشة عمل على مدار يومين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في أحد فنادق القاهرة، تحت عنوان «إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد -19، وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة».

ومن المُقرر أن تنعقد «ورشة العمل»، على مدار يومين اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى غداً الإثنين.

يُشارك في ورشة العمل، عدد من مسؤولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وعدد من الخبراء والمسؤولين، من بينهم المهندس أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وسفير اليابان لدى القاهرة.

ورشة العمل بين الحكومة والأمم المتحدة تشمل الحد من مخاطر الكوارث

وتهدف «ورشة العمل»، إلى تضمين سياسات التنمية المستدامة للدولة المصرية لأنشطة الحد من مخاطر الأزمات والكوارث، فضلاً عن مشاركة أصحاب المصلحة والمؤسسات الوطنية في أنشطة رصد وتقييم المخاطر المختلفة للحد منها.

وتتطرق ورشة العمل أيضاً إلى رصد الآثار الصحية والتغيرات المناخية على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك وفق آليات وخطط «الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030».

مصر وضعت رؤية للتنمية المستدامة وأخرى لإدارة الأزمات والكوارث

يذكر أن جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، كانت قد أسفرت عن وضع «رؤية وطنية للتنمية المستدامة»، لتحقيق الأهداف الأممية في هذا الصدد، في عدة مجالات، وكذلك إصدار «إستراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها»، وهي الإستراتيجية التي تم تعديلها قبل قرابة 5 سنوات للتوافق مع أحدث المستجدات العالمية في هذا الصدد.

كان المهندس أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد شارك في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، أكد خلالها على أهمية «ترسيخ الهوية العربية».