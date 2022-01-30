تخفيضات على الأجهزة المنزلية تصل لـ20% قبل بدء الأوكازيون الشتوي

بدء عدد كبير من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، الإعلان عن تخفيضات تتراوح بين 5 لـ 20%، قبيل الأوكازيون الشتوي، وأبرزها الشاشات والثلاجات والغسالات والبوتاجازات والمكنسة وغيرها، كوسيلة من الشركات لترويج منتجاتهم التي عانت الركود طيلة العام الماضي.

وقال صلاح خليل رئيس غرفة الأقصر، إن هناك بعض العوامل تؤدي إلى انخفاض الأسعار خلاف استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، ومنها الرغبة في تسويق منتجات الشركات التي عانت الركود لمدة عام كامل.

الشاشة تنخفض أكثر من 4000 جنيه

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عروض الأسعار وتخفيضات أسعار الأجهزة المنزلية انخفضت بشكل ملحوظ بداية من الشهر الماضي بنسب تراوحت ما بين 5 إلى 20%، موضحًا أن أسعار الشاشة الـ65 بوصة تراجعت من 14.500 لتصل إلى 10.450جنيه، أي بتراجع أكثر من 4000 جنيه للشاشة الواحدة، أما فيما يتعلق بباقي الأجهزة تتراوح نسبة التخفيض بين 5 لـ10% قبيل بدء الأوكازيون الشتوي.

ولفت خليل، إلى أن السوق عانى حالة ركود في المبيعات، لأن الكثير من المواطنين يقبلون على شراء الأجهزة الضرورية فقط مثل الثلاجة والغسالة والبوتاجاز، ويتنازلون عن أجهزة أخرى كثيرة أصبحت لا تمثل لهم ضرورة كبيرة نظرًا لضعف القوة الشرائية.

أسباب ارتفاع الأسعار

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، أن ارتفاع أسعار الصاج والشحن ساهم في زيادة سعر جميع الأجهزة الكهربائية العام الماضي، وهو ما انعكس سلبًا بشكل كبير على المبيعات التي تراجعت بشكل كبير، حيث يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في الزواج من التخفيضات للاستفادة من فروقات الأسعار في ظل منافسة شديدة بين الشركات، مضيفًا أن الأوكازيون فرصة لإنعاش المبيعات.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن فصل الصيف هو الأكثر مبيعا نتيجة لزيادة حفلات الزواج، ما يؤدي إلى زيادة في حركة شراء الأجهزة الكهربائية، إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار الأجهزة أثر على عمليات البيع في ظل زيادة المخزون.

ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تراجع المبيعات

ومن جهته، قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة، إن عدد كبير من المواطنين امتنعوا عن الشراء وقت ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التخفيضات تساهم في كسر معدلات الركود في الأسواق وتحقيق الرواج والانتعاش داخلها حاليا.

وتوقع نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، أن يكون هناك أقبال في سوق الأدوات المنزلية بسبب التخفيضات، مما يدفع السوق إلى الانتعاش وعودة حركة البيع والشراء إلى سابق عهدها.