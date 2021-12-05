4 خطوات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية المنزلية عند انقطاع التيار

يتخوف عدد كبير من المواطنين من تعرض الأجهزة الكهربائية المنزلية، خاصة الثلاجة والتكييفات وأجهزة التلفزيون، للتلف أو الأعطال عند عودة التيار الكهربائي بشكل مفاجئ بعد فترة انقطاع.

4 خطوات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار بالمنازل

وكشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن 4 خطوات يجب أن يتبعها المواطنين للمحافظة على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار، وهي كالآتي:

- فصل كل الأجهزة التي كانت تعمل قبل انقطاع الكهرباء.

- ترك باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودة الكهرباء ليحتفظا بالبرودة لفترة أطول.

- عندما يعود التيار انتظر عدة دقائق قبل تشغيل الأجهزة مرة أخرى.

- بالنسبة للأجهزة المرتفعة الثمن، هناك جهاز يمكنك شراؤه وتوصيله بها يمنع شحنة الكهرباء الزائدة لحماية الجهاز.

كيف تتجنب مخاطر الكهرباء عند سقوط الأمطار ومواجهة الطقس السيئ

ونصحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المواطنين باتباع عدد من الإجراءات والنصائح لحماية أفراد الأسرة من مخاطر الكهرباء خلال موسم سقوط الأمطار، خاصة بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من تقلبات الجو المناخية واحتمالية سقوط الأمطار في عدد من المحافظات اليوم.

وجاءت خطوات الوقاية من مخاطر الكهرباء كالآتي:

- يجب الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع، سواء أعمدة إنارة وأكشاك أو كابلات الكهرباء.

- في حالة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة يمتنع الاقتراب منها تماما.

- الإبلاغ عن أماكن الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة والاتصال بشكل فوري وسريع بشركة الكهرباء على الخط الساخن 121.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بشكل خاص، بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.