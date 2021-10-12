اعرف درجة الحرارة المناسبة لتشغيل غسالة الملابس وترشيد الاستهلاك

يبحث عدد كبير من ربات البيوت بعد تطبيق شركات توزيع الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة بالزيادة منذ شهر أغسطس الماضي، عن آلية تشغيل غسالة الملابس الأتوماتيكية بالشكل الأمثل للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية كنوع من ترشيد استهلاك الطاقة.

كيفية تشغيل غسالة الملابس بالشكل الأمثل لخفض فاتورة الكهرباء

وقدم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عددا من الإرشادات والنصائح التي يجب أن تتبعها ربات البيوت لترشيد استهلاك غسالة الملابس الأوتوماتيك لخفض فاتورة الكهرباء وهي كالآتي..

آلية تشغيل غسالة الملابس بكفاءة عالية

- لا تشغل إلا عند امتلاء الغسالة لأنها تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون سواء كانت ممتلئة أو لا.

- استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جدا فقط.

- استخدم المياه الباردة دائمًا عند الشطف.

- افصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأن اتساخه يساعد على رفع فاتورة الكهرباء.

درجات الحرارة المناسبة لتشغيل غسالة الملابس

وكشف جهاز حماية المستهلك عن كيفية التحكم في برامج تشغيل غسالة الملابس الأتوماتيكية وآلية ضبط درجات الحرارة المناسبة للتشغيل وهي كالتالي:

-احتواؤها على برامج متعددة تناسب جميع أنواع الأقمشة.

- إمكانية التحكم في درجات الحرارة بها لاحتوائها على خاصية تأجيل التشغيل إذ يمكنكِ وضع الملابس بها وضبط الوقت الذي تريدين أن تبدأ به الغسالة تلقائيًّا.

- عدد لفاتها يصل إلى 1200 لفة في الدقيقة.

- مزودة بشاشة لبيان الأعطال في حالة وجود أي عطل بها لسهولة إصلاحه.

كيفية شراء الغسالة

- شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

-اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

- تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة.