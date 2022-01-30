إحالة أوراق 10 متهمين في «كتائب حلوان» للمفتي.. والنطق بالحكم 19 يونيو

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 10 متهمين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإصدار الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وحددت جلسة 19 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

الاتهامات الموجهة لأعضاء «كتائب حلوان»

وجاء في أمر إحالة المتهمين: «تتهم النيابة العامة المتهم ماهر حازم، وحازم محمود، بأنهما في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشتركا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق لعدم أداء وظيفتهم تنفيذا لغرض إرهابي، وشرعا وآخرون في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والعبوات، وخربوا عمدا أملاكا عامة بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس».

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان»

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية وعددهم 215 متهما إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 منهم احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.