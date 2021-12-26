التنمية الصناعية: تطوير «المجمعات» بالصعيد ستنجح في تحقيق التنمية

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وكذا توفير فرص عمل للشباب.

الزلاط: الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي

وأوضح «الزلاط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح بالأمس 5 مجمعات صناعية من إجمالي 10 مجمعات كاملة المرافق، وتقدمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الدولة للشباب، حيث أن أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة هو تعميق التصنيع المحلي، وكذا خلق فرص عمل ملائمة للشباب.

وأضاف أن المجمعات الصناعية التي توفرها الدولة للشباب تكون بشكل متكامل المرافق والخدمات، بالإضافة إلى فرص وحوافز عده من شأنها تسهيل استلام الوحدة الصناعية للشباب، وكذا تسهيل الإيجارات وتقليل الأسعار.

وأكد أن مثل تلك المجمعات ستكون متاحه للمواطنين بأكثر من طريقة، ومنها «الإيجار والتمليك والإيجار أقرب للتمليك»، عبر بروتوكولات تعاونية مع عدد من البنوك، وأيضا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شروط امتلاك وحدة صناعية

وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها لامتلاك الوحدة الصناعية منها هو أن لا يقل سن الشاب عن 21 عامًا، كما سيكون التقديم من خلال البطاقة الشخصية وبدون سجلات تجارية، ويكون المجمع الصناعي مقسم لأكثر من نشاط صناعي، والمتقدم عليه اختيار النشاط المناسب والأنسب لعمله.

وفي نفس السياق كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس السبت، عن الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي في صعيد مصر، كما أكدت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجمعات الصناعة قيد الطرح، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلي من تلك المجمعات الصناعية.