َ«جمعة»: مؤتمر الشؤون الإسلامية يرسخ لأسس المواطنة في المجتمع

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته للمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي تقيمه وزارة الأوقاف 12 و13 فبراير 2022م بالقاهرة تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي».

ترسيخ أسس المواطنة

وأكد وزير الاوقاف أن هذا المؤتمر ينطلق في ظل حرص الرئيس الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، فحيث تتحقق المواطنة المتكافئة تتحقق التنمية والاستقرار، وحيث تختل أسس المواطنة المتكافئة في أي مجتمع تتداعى أسس التنمية والاستقرار.

وأكد أن مؤتمر المواطنة لا يتوقف عند العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة داخل الدولة الواحدة ، فهذا محور واحد من 9 محاور قام عليها مؤتمر المواطنة، وأضفنا إلى المؤتمر بعد الحماية الاجتماعية أيضًا، حيث إن المجتمع الذي يهمل الضعفاء لا حضارة له ولا مكانة له، كما أكدنا على قضية المرأة وحقوقها، فهناك اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بالمرأة والمسنين وكبار السن والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أولتهم الدولة رعاية خاصة بتشريع القوانين التي تحفظ حقوقهم، وقد كان من بين إصداراتنا ضمن سلسلة «رؤية» للنشء كتاب «القفز فوق الصعاب»، الذي يؤرخ لأدوار عالمية لأصحاب الهمم يعجز غيرهم من الأصحاء عن الإتيان بها ، لنقدم للمجتمع أصحاب الهمم فهم قوة مجتمعية عظمى ، ولا يوجد أحد منهم خارج دائرة اهتمام الوطن.

مؤتمر المواطنة

وأشار مختار جمعة إلى أن حتى الآن تم التقدم بعدد 31 بحثًا مكتوبًا ضمن محاور مؤتمر المواطنة من بينها : «مفهوم الدولة وتطورها»، حيث أصل تأصيلًا متكامل الجوانب لقضية تطور الدولة ، و«مشروعية الدولة الوطنية»، و«عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات» و «دور القوات المسلحة في ترسيخ المواطنة» و «عقد المواطنة والحماية الاجتماعية» و«عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي» و «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي»، وساهم في إعداد وكتابة هذه البحوث نخبة كبيرة من الكتاب، وقد شرعنا في تحويل البحوث إلى كتابين يتم طباعتهما ضمن سلسلة «رؤية»، الأول بعنوان : «عقد المواطنة»، والثاني بعنوان : «تطور مفهوم الدولة»، يصدر أحدهما خلال أيام، والآخر عقب انتهاء أعمال المؤتمر.

وعن محاور المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون أكد أنها تتضمن المحاور التالية: الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني. الثاني: مشروعية الدولة الوطنية. الثالث: ضوابط عقد المواطنة. الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات. الخامس: التسامح الديني. السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية. السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية. الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي. التاسع: التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

وأكد الوزير أن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء وإنما هو مجمع علمي بحثي يشجع الباحثين، كما يتضمن عددًا من الفعاليات المضافة للمؤتمر، حيث يعقب المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان : «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي» المؤتمر الثاني وهو المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الاسلامي ، ثم المؤتمر الثالث اجتماع اتحاد الأوقاف العربية.

مشاركة الأوقاف في معرض الكتاب

وأشاد وزير الأوقاف بالتطور الكبير الذي يشهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين وقال «ليس المعرض مكانًا لبيع الكتب ، ولكنه عبارة عن تظاهرة ثقافية مميزة تليق بمكانة مصر الثقافية ، حيث اشتمل على العديد من الفعاليات العلمية والأدبية شديدة التميز ، والتي تعد إضافة ثقافية بمعني الكلمة ، كان لوزارة الأوقاف النصيب الأكبر من هذه الفعاليات حيث شاركنا بعشرة فعاليات هامة جدًا على هامش المعرض ، منها 6 حلقات حول مبادرة حق الطفل، شارك فيها عدد من كبار الكتاب منهم الكاتب الكبير أحمد سويلم، حيث يعرض أحد الكتب التي تم تأليفها ، كما يتم عرض فيلم قصير من إنتاج وزارة الأوقاف ضمن سلسلة علم طفلك.

وتابع وزير الأوقاف أنه شارك في توقيع كتاب المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه، ولم يكن حفلًا للتوقيع فقط وإنما حلقة نقاشية بحضور الناقد الكبير أ.د محمد عبد المطلب أحد أهم وأكبر أعلام النقد الأدبي والبلاغة في عصرنا الحاضر ، وأ.د عيد بلبع عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية الأسبق ، وكان هناك جمع كبير من الأئمة والمثقفين دار النقاش حول الكتاب قرابة الساعتين ، وحول أهمية الثقافة الأدبية والشعر وتكوين الشخصية، كما تم عقد عدد كبير من اللقاءات في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف شارك فيها د. هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ود. نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وغيرهما، كما تم الاحتفال بمئوية «رؤية» في الفكر المستنير والتي بلغ عدد إصداراتها قبل انطلاق معرض الكتاب في دورته الحالية 100 إصدار ، آخرها كتاب «الجاهلية والصحوة»، لتصل بذلك أعداد سلسلة «رؤية» إلى مائة عدد، منها 38 إصدارًا من السلسلة باللغة العربية، و44 مترجمة للغات أجنبية، و15 للنشء باللغة العربية، و3 إصدارات مترجمة للنشء ، بإجمالي 53 إصدارًا باللغة العربية و47 إصدارًا مترجمًا.