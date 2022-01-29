خطبة الجمعة القادمة: الأوقاف تبث تسجيلا عن «رسالة الأشهر الحرم»

بثت وزارة الأوقاف تسجيلا صوتيا على قناتها بموقع «يوتيوب» عن موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية»، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رجب، كما تعد هذه الخطبة هي الأولى خلال فبراير المقبل الذي يتزامن أيضا مع شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم، ومن المقرر أن تترجم الوزارة موضوع الخطبة لعدة لغات كما فعلت في عدد من موضوعات خطب الجمعة السابقة.

خطبة الجمعة القادمة

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن موضوعات خطب الجمعة لشهر فبراير 2022م الذي يوافق شهر رجب 1443هـ، ونشرت نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 4 فبراير 2022م الموافق 3 رجب 1443هـ عن الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية.

خطب شهر رجب

وإضافة إلى خطبة الجمعة القادمة، التي تعد الجمعة الأولى في شهري فبراير ورجب فقد تضمنت موضوعات خطب شهر فبراير 3 موضوعات أخرى وهي:

1- «مخاطر الطلاق» في الجمعة الثانية بتاريخ 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ.,

2- «الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى» الجمعة الثالثة بتاريخ 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ.

3-«الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة» الجمعة الرابعة بتاريخ 25 فبراير 2022م الموافق 24 رجب 1443هـ.

الأشهر الحرم رسالة سلام

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية» فقد أكدت وزارة الأوقاف في النص التي أعلنته أن الأشهر الحرم تحمل رسالة سلام للإنسانية كلها أن الإسلام دين السلام، وأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة والسلام.

وشددت وزارة الأوقاف في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة على أن الإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء، بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا، ويجنح للسلم ويؤكـد عليه.

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة الذي أعلنته وزارة الأوقاف: