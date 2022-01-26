وزير الأوقاف ينعى ياسر رزق: فقدنا قيمة وقامة صحفية وإنسانية كبيرة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الأربعاء.

وفاة ياسر رزق

وأكد جمعة في بيان عنه، أنّ مصر فقدت قيمة وقامة صحفية وإنسانية كبيرة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية خالص الصبر والسلوان.

ووجّه وزير الأوقاف، خالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير، ومؤسسة أخبار اليوم، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه، سائلًا الله العلي العظيم أن يخلفهم فيه خيرًا.

نعي ياسر رزق

وغيّب الموت الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 57 عاما.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها، نعت بخالص مشاعر الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق إثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة.