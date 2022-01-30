إنشاء سوق حضاري نموذجي بشادر عزام جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، في بيان صحفي، البدء في إقامة سوق حضاري نموذجي بمنطقة شادر عزام جنوب بورسعيد، مصمم على أحدث طراز ويضاهي سوق الأسماك وبازار بورسعيد في حي العرب، في إطار خطة الارتقاء بحي الجنوب وتوفير خدمات لائقة للأهالي.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، الموسعة اليوم بجنوب بورسعيد لمتابعة سير ومعدلات التنفيذ في عدد من المشروعات الجارية، ورافقه عدد من الأجهزة التنفيذية.

إزالة الأسواق العشوائية من شادر عزام

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم الانتهاء من إزالة كل الأسواق العشوائية بمنطقة شادر عزام، واستبدالها بسوق حضاري نموذجي يضم أنشطة البيع والشراء، من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك، ويحقق مظهرا حضاريا وجماليا بجنوب بورسعيد يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها.

حوار مفتوح مع أهالي حي الجنوب

وفي سياق متصل، حرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من أهالي حي الجنوب خلال جولته، وعُقد حوار مفتوح لاستعراض آراء ومتطلبات أهالي جنوب بورسعيد نحو الخدمات المقدمة، ووجه المواطنون الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه ورعايته المستمرة لقرى و مناطق جنوب بورسعيد و تحقيق تطور غير مسبوق فى مختلف المجالات بجنوب بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، استمرار جهود أعمال التنمية والتطوير للنهوض بحي الجنوب، وتلبية احتياجات أبناء الحي، بما يوفر سبل الراحة والرضا للمواطنين

ووجه محافظ بورسعيد، اليوم، برفع كفاءة وتطوير محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، التى تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية.

وتابع اللواء عادل الغضبان سير العمل داخل المحطة، مشيرا إلى محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو فى تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، حيث يتكون المشروع من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلى والدولى ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر فى أنحاء المدينة.