محافظ المنوفية: إنشاء سوق حضاري وموقف نموذجي لأهالي بركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مجزر بركة السبع القديم والمقام على مساحة 2048 مترًا، حيث أبدى استياءه الشديد من المستوى العام للنظافة وتدني مستوى الخدمة المقدمة وسوء حالته الإنشائية.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بعقد اجتماع طارئ للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستصدار قرار إزالة فورية للمجزر خلال 20 يومًا من تاريخه ورفع كافة تراكمات الهدم تمهيداً لاستغلال موقع المجزر فى إقامة موقف سيارات نموذجي وسوق حضاري يليق بأهالي مركز ومدينة بركة السبع.

محافظ المنوفية: نقل أعمال مجزر بركة السبع لمجزر جنزور الآلي الجديد

كما وجه محافظ المنوفية، الطب البيطري بالتنسيق لنقل أعمال مجزر بركة السبع لمجزر جنزور الآلي الجديد ومجزر قويسنا حتى يجرى الانتهاء من إنشاء مجزر جديد لبركة السبع، جاء ذلك بحضور اللواء محمد المجبر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري.

ووجه محافظ المنوفية خلال جولته بعقد اجتماع طارئ برؤساء الوحدات المحلية التي يتواجد بنطاقهم مقالب قمامة تم رفعها من قبل، والإمكانيات المتاحة لكل وحدة محلية لنقل تجمعات القمامة من المركز إلى المدفن الصحى بالسادات مباشرةً وبصفة دورية للقضاء على كافة التراكمات أول بأول حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.

محافظ المنوفية يتفقد سوق الجملة ببركة السبع

وتفقد محافظ المنوفية سوق الجملة ببركة السبع وأبدى استياءه من المظهر العام للسوق وعدم تنظيمه ووجود باكيات غير مشغولة بالبائعين، وعلى الفور كلف المستشار الهندسي ورئيس الوحدة المحلية بإعداد حصر شامل للبائعين وعدد الباكيات بالسوق تمهيدًا لنقله إلى موقع المجزر القديم ليصبح سوقا حضاريا، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف بديلة وحضارية بنطاق المحافظة، فيما وجه المحافظ المستشار الهندسي ورئيس المدينة بإعداد تصور لتطوير نفق المشاة أسفل السكة الحديد بالبر الغربي لتسهيل وتخفيف الحركة المرورية من على مزلقان السكة الحديد.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتأهيل كورنيش بركة السبع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء كورنيش جديد بطول سور استاد أحمد رشدي، وذلك عقب انتهاء أعمال الرصف بالمنطقة، مشددًا بتكثيف وتيرة منظومة العمل والالتزام بكافة المواصفات الفنية لإنجاز المهام المطلوبة لخلق متنفس لأهالي بركة السبع.