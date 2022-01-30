«الضرائب»: غدًا آخر مهلة لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

حددت مصلحة الضرائب المصرية، غدًا الاثنين، الموعد الأخير لسداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة للممولين عن شهر ديسمبر 2022 بدون دفع غرامات تأخير.

وقال الدكتور طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية، إن مأمورية الضرائب قررت استمرار العمل بالمكاتب الأمامية بـ 10 مأموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع، بالإضافة إلى المقر الرئيسي بمقر الخزانة العامة للدولة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة لتلقي الإقرارات الضريبية.

المأموريات تفتتح أبوابها أمام الممولين من التاسعة صباحًا

وأوضح «عبد السلام»، في تصرح خاص لـ«الوطن»، أنه بداية من أمس السبت وحتى غد الاثنين، فتحت المأموريات الـ 10 أبوابها أمام الممولين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 8 مساء؛ لتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لتلقي إقرارات الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية، إلى أن استمرار العمل حتى في أيام الإجازات وعلى مدار 12 ساعة تقريبا في اليوم، يأتي لتسهيل مهمة الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل مرن.

طريقة التواصل مع مسؤولي مصلحة الضرائب

وأضاف أن الممولين والمواطنين، يمكنهم التواصل مع مسؤولي مصلحة الضرائب للحصول على الدعم الفني، على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لـ«الضرائب» على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، بالإضافة إلى القناة الرسمية لمصلحة الضرائب على اليوتيوب ورابط صفحة المصلحة على «انستجرام».