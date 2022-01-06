ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة: زيادة 157 مليار جنيه في 5 أشهر

ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2021-2022، بنسبة وصلت إلى 13.5% بعدما حققت إيرادات سجلت 309.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر2021.

وبحسب التقرير المالي لوزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، فإن الحصيلة الضريبية سجلت ارتفاعا بمقدار 36.7 مليار جنيه مقارنة بالفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 عندما بلغت الحصيلة الضريبة في تلك الفترة نحو 272.7 مليار جنيه.

وزادت حصيلة الخزانة العامة للدولة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021-2022 بنحو يقترب من 12%.

17 مليار جنيه زيادة في حصيلة ضريبة القيمة المضافة

ووفقاً للتقرير، فإن الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بنحو 17 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2021، لتسجل نحو 157 مليار جنيه مقارنة بـ140 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة من العام المالي السابق 2020-2021 بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 11.96 %.

الضريبة العامة على المبيعات سجلت نحو 76.17 مليار جنيه

وأشار تقرير «المالية» إلى أن الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات سجلت نحو 76.17 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2021 مقارنة بـ66.74 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من عام 2020، في حين سجلت ضريبة السلع المحلية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021-2022 نحو 27.32 مليار جنيه، وبلغت إيرادات ضريبة السلع المستوردة نحو 48.85 مليار جنيه.

وبحسب التقرير المالي، ارتفعت إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضي إلى نحو 658.9 مليار جنيه مقارنة بـ567.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021، بنسبة زيادة قدرت بـ16.1%.