مصرع 3 وإصابة 2 من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز طبيعي في دمياط

شهدت قرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حادثا مأساويا، إذ عثر الأهالي على جثة سيدة وابنتها وحفيدتها جثثا هامدة، بينما عُثر على طفلين من أفراد الأسرة في حالة إعياء كامل إثر استنشاق غاز طبيعي.

العثور على جثامين أسرة واحدة

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة فارسكور، وبالفحص تبين العثور على جثامين داليا أحمد عبد الحق وابنتها ليلى خالد فرح والجدة أم كلثوم فتحي عبد ربه، ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى فارسكور، فيما نُقل الطفلان المصابان لتلقي العلاج بمستشفى دمياط التخصصي.

التحفظ على الجثامين

وتم التحفظ على الجثامين بمستشفي فارسكور، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب الغاز هو سبب الوفاة والإصابة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وقال الدكتور وليد أبو الخير مدير مستشفي دمياط التخصصي، إن المستشفى استقبل الطفلين بحالة إعياء شديد نتيجة تسريب غاز طبيعي.