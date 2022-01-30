إصابة 3 أطفال أشقاء ووفاة رابع بعد وجبة «أزر وبطاطس وفسيخ» في أطفيح

أُصيب 3 أطفال أشقاء، وتوفي رابع، عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة داخل منزلهم بقرية الكداية في مركز أطفيح بالجيزة، ونقلوا إلى مستشفى السموم بالدمرداش، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، والتحفظ على جثة الطفل داخل المشرحة.

وجبة غذائية فاسدة

وتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد يسري، رئيس مباحث قسم شرطة أطفيح، يفيد بوصول 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 و10 سنوات إناث، وطفل توفي قبل وصوله للمستشفى، عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الكداية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ووجّه على الفور بسرعة نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل الأطفال لمستشفى السموم

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، لنقل المصابين إلى مستشفى السموم في الدمرداش لتلقي العلاج.

وأكد الأب ويعمل «فلاح» 35 عاما، والأم «ربة منزل»، 25 عاما، أنّ الأطفال تناولوا وجبة غذائية «أرز وبطاطس» أعدتها لهم والدتهم، وفسيخ اشترته من أحد الباعة الجائلين في سوق الجمعة بالقرية محل سكنهم، وعقب الانتهاء من تناول الوجبة شعروا بحالة إعياء وقيء، ونقلوا إلى المستشفى لإسعافهم، إلا أنّ الأول توفي، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.