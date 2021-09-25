تسمم أم و3 أطفال بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في بني سويف

أصيبت أم و3 من أطفالها، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم، بعزبة أحمد وهبه التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أمن بني سويف يتلقى بلاغا بالحادث

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول أم و3 من أطفالها إلى مستشفى بنى سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، داخل منزلهم بعزبة أحمد وهبه التابعة لمركز بني سويف.

سحب عينة من القيء لفحصها

وتبين من الكشف الظاهري على المصابين بعد نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، إصابتهم بحالة إعياء ناتجة عن قيئ وإسهال ومغص، وتم تزويدهم بالأدوية والمحاليل اللازمة، وإجراء الإسعافات الأولية من غسيل معدة وسحب عينة من القيء لفحصها بمعامل وزارة الصحة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التحريات أن الأم تدعي «إيمان.ر ح» 30 سنة، وأطفالها «بسمة.م.ر» 13 سنة، و«حبيبة.م.ر» 10 سنوات، و«رحمة.م.ر» 8 سنوات، وتم نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

وأجرى أطباء مستشفى بني سويف التخصصي الإسعافات الأولية للمصابين، من غسيل معدة، وأخذ عينات ووضعهم تحت العلاج والملاحظة بقسمي الباطنة والأطفال وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.