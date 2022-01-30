وزيرة التضامن: التعاون مع جهات خارجية لتطبيق مبدأ المساءلة على الموظفين

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي، آليات المساءلة على جميع الموظفين بالوزارة، عقب تنفيذ أعمالهم المكلفين بها، دون أدنى تمييز، إذ أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى التعاون مع جهات خارجية رقابية لتطبيق مبدأ المساءلة الخارجية على الموظفين بها، وإرساء سياسة داخلية للذين يقومون باتخاذ قرارات ذات صلة بالمواطنين المستفيدين من خدماتها على وجه خاص.

آليات تطبيق سياسة الحوكمة بوزارة التضامن

جاء ذلك خلال فعاليات حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، مشيرة إلى أن آليات تطبيق سياسة الحوكمة تتمثل فى تحديد نطاق المسؤوليات والمهام والاختصاصات لجميع الموظفين؛ بما يتفق مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، إلى جانب قيام الإدارة المختصة بالشؤون الإدارية والمالية بوجه خاص بأعمالها بما يتفق مع القانون بشكل ثابت وعادل، وتنفيذ تواصل فعال مع الوزارة.

وأشارت الوزارات والجهات القانونية المحلية والدولية، إلى تبادل الخبرات والمستجدات القانونية، وتطبيق التعديلات الطارئة على القوانين واللوائح الجديدة في صورة إجراءات تنفيذية واضحة.

تقويم الأداء المؤسسي بصورة دورية

وفيما يخص الحوكمة المؤسسية، أوضحت الوزيرة أنه يجرى تقويم الأداء المؤسسي من خلال وضع معايير تقويم الأداء المؤسسي، وتفعيل نظام دوري؛ لتقويم أداء الموظفين قائم على أساس الكفاءة أو الجدارة الوظيفية، وتنفيذ دراسة لتحليل نتائج تقويم الأداء المؤسسي والاستفادة منها، مما يترتب عليه تقويم الأداء المؤسسي السنوي وحوافز، أو عقوبات، أو تدريب، وتقويم الأداء المؤسسي بصورة دورية، واقتراح وإجراء التحسينات؛ التعديلات اللازمة عليه.

رصد جوائز ومكافآت للموظفين

ومن جانبه، نوهت وزيرة التضامن، بتشجيع النزاهة بين الموظفين من خلال رصد الجوائز والمكافآت للمواطنين المستفيدين، وكذلك الموظفين حال ممارستهم النزاهة المؤسسية.