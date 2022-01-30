القباج: الرئيس وجه التضامن بتأسيس استراتيجية عمل تعتمد على الحوكمة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحوكمة حظيت بالاهتمام والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدة أن الرئيس وجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تأسيس استراتيجية عمل تعتمد على حوكمة الإجراءات والبيانات الدقيقة كأساس؛ لتطوير الأداء والاستدامة، كما رصدت الحكومة أيضا، في الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» ضمن أهدافها الرئيسة.

القباج: أداء الوزارة فوق المتوسط ونطمح للوصول لممتاز

ولفتت القباج إلى أن أداء الوزارة فوق المتوسط ونطمح في الوصول بها إلى الممتاز، مؤكدة أن الحوكمة المؤسسية مطلبًا، وأسلوبا إداريا رشيدا يتم الأخذ به، موضحة أن حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، من أجل تحقيق: «الكفاءة، والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني».

جاء ذلك خلال فعاليات «حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي»، والذي يهدف إلي تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي بالوزارة في ضوء أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً وضرورة نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لتعزيز الكفاءة والفعالية ولمناهضة كافة أشكال الفساد.

القباج: تم توفير ما تحتاجه الحوكمة من بنية أساسية

وأضافت أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تطبيقها في فبراير 2021، وهي: «التعريف بالحوكمة» من خلال تنفيذ «حزمة تدريبية- أساسيات الحوكمة المؤسسية»؛ وتمت فيها التفرقة بين الحوكمة كثقافة، وكأسلوب إداري يتم الالتزام به، وتوضيح طبيعة الحوكمة ونشأتها وأنواعها وأبعادها.

وتابعت الوزيرة، أنه تم توفير ما تحتاجه الحوكمة من بنية أساسية: «مادية، بشرية، تنظيمية» داخل الهيكل التنظيمي، وتم توفير ما تحتاجه الحوكمة من بنية أساسية: «مادية، بشرية، تنظيمية» داخل الهيكل التنظيمي.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة الحوكمة «مرحلة عمل برنامج قياسي للحوكمة» والتي تمت في مايو 2021 تعتبر تنفيذا فعليا لها؛ حيث تحتاج الحوكمة إلى دراسة تقويمية «برنامج قياسي» من أجل تحديد درجتها ومستواها، والتحديات والصعوبات؛ التي تقابلها، وعليها يتم وضع الخطة العلاجية لرفع مستواها.

وتليها المرحلة الرابعة «مرحلة التنفيذ»، ثم المرحلة الخامسة وهى مرحلة المتابعة والتطوير؛ وتلك المراحل السابقة لا تألوا الوزارة جهدا في تنفيذها، وسعيا نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامتها.