التنمية المحلية: وفرنا 1.2 مليون وظيفة بضخ 22 مليار جنيه في «مشروعك» (فيديو)

قال المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على تفاصيل مبادرة «مشروعك»، إنّ الوزارة أطلقت المبادرة منذ عام 2015 بالتعاون مع مجموعة من البنوك لمساعدة الشباب، وأتاحت 260 مقرا على مستوى الجمهورية لاستقبال الراغبين في الحصول على قروض لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

مساندة أصحاب المشروعات

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نساعد أصحاب المشروعات في عمل المستندات الرسمية وإذا كان المشروع مطابقا للمواصفات نساعدهم لعمل رخصة مؤقتة، كما وفرنا 27 مكتبا في 27 ديوانا عاما بالمحافظات».

شرطان للحصول على القروض

وتابع عبدالوهاب: «من شروط الحصول على قروض، إجادة القراءة والكتابة وإنهاء ملف الخدمة العسكرية، سواء تأديتها أو الحصول على إعفاء ولا يوجد أمر معقد في هذا الإطار، وحتى الآن أطلقنا 188 ألف مشروع، وجرى إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، وهناك فرص أخرى غير مباشرة لم يتم حصرها».

الوزارة تدعم المشروعات الصناعية منذ عام 2018

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنّ الوزارة تدعم المشروعات الصناعية منذ عام 2018 بشكل يفوق المشروعات التجارية والخدمية، إضافة إلى دعم المرأة والمشروع الرئاسي حياة كريمة، لكن هذا لا يعني أنّها لا تدعم باقي الأنشطة، حيث جرى ضخ 22.3 مليار جنيه في 188 ألف مشروع.