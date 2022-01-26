«التنمية المحلية» تطالب المواطنين بعدم مغادرة المنازل بسبب الطقس السيئ

طالب الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، بعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالات الضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ، وقال «قاسم» إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تلقى عدة تقارير من غرفة العمليات بالوزارة التي تنسق مع مختلف الغرف في المحافظات، وتتابع الطقس، مشيرا إلى تعرض القاهرة لهطول أمطار خفيفة ومتوسطة، وحدث تراكم للمياه بالشوارع، وجرى الدفع بسيارات الصرف الصحي لإزالتها، ولا توجد أي معوقات للحركة المرورية على مستوى المحافظة.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية وكفر الشيخ

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأمطار هطلت على عدة محافظات مع وجود رياح قوية، وحاليا يجري التعامل من خلال التدخل السريع مع تراكمات المياه، مع تعطيل الدراسة في الإسكندرية وكفر الشيخ باستثناء المعاهد الأزهرية.

سيولة مرورية على الطرق

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تحرك بين محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة، ولا توجد تراكمات كبيرة للمياه مع وجود سيولة مرورية، مطالبا المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ.