التنمية المحلية تنظم مسابقة لتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات

في إطارجهود وزارة التنمية المحلية لإعادة الوجه الحضاري للبلاد بتطوير الميادين العامة فى المحافظات وطلاء واجهات المباني ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بهدف تحسين الصورة البصرية. و تحقيق القيم الجماليـة في البيئـة العمرانيـة على مسـتويات المـدن والمراكز والقـرى المصرية.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه تم توجيه المحافظات بإعداد حصر للميادين العامة والتى تحتاج للتطوير بها وأولوياتها فيها وفقًا لرؤية معمارية وبصرية تتفق مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلى للميادين التى تمثل طابعاً معمارياً متميزاً ووضع أسس التعامل مع الفراغات العمرانية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل محافظة مشيراً الى أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالى الحالى 2021/2022 تتضمن تخصيص 19,8 مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ومنها تجميل الميادين العامة التى تم حصرها وتطوير الحدائق و تحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

واشار اللواء محمود شعراوى انه يجرى العمل مع جهاز التنسيق الحضارى والمحافظات فى اطار المشروع القومى لتطوير الميادين العامة على مستوى الجمهورية والذى يتضمن تنظيم الأعمال الفنية بها وتقديم حلول ومعالجات مرورية وذلك بما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التى تتناسب مع الطابع المعمارى لكل منطقة ، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميادين، ورفع كفاءتهم من حيث التشجير والإضاءة وأعمال الرصف وتحديد مسارات المشاة من أجل الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضاري الذى يميز كل محافظة على حده مشيرا الى أن المحافظات سترشح الميادين التى تتطلب تطوير لطرحها فى المسابقة التى ستنظمها الوزارة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى لتصميم الميادين لعدد 27 ميدان رئيسي بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وأوضح اللواء شعراوى انه تم حصر 40 ميداناً يتطلب تطويره وإعادة الوجه الحضارى له فى 16 محافظة هى الاسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وجنوب سيناء والاسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا واسوان والبحر الأحمر لافتاً الى انه الحصر ركز على الميادين التى تتطلب إعادة صياغة الرؤية الجمالية بها والعمل على إزالة التشوهات الحالية والحفاظ على جميع المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بجميع محافظات الجمهورية ووضع الضوابط اللازمة لشكل الإعلانات و اللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المبانى من حيث المساحة والارتفاع والألوان والمكان الذى يوضع فيه الإعلان أو اللافتة.

ولفت الوزير الى الميادين المقترح تطويرها تشمل ميدان المنشية بحى الجمرك فى محافظة الاسكندرية ، وميادين الدلنجات وحاملة السنبلة والساعة والنصر والنافورة وتقاطع شارع عاصي وميدان الفارس بمحافظة البحيرة ، وميدان المنشية بحى الجمرك فى محافظة الاسكندرية ، ومدخل مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ ،وميدان جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء وميدان أحمد عرابي فى محافظة الاسماعيلية، وميدان الصاغة بمدينة الزقازيق ومدخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إضافة الى اختيار فى محافظة مرسي مطروح بين مدخل شارع الاسكندرية ومدخل مدينة مرسي مطروح .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الميادين المقترح تطويرها في محافظة المنوفية تتضمن الاختيار من 13 ميداناً فى محافظة المنوفية وهى ميادين الشهداء ومدخل شبين الكوم ،وميادين مدينة منوف الأتية (الشهيد أحمد شاكر وبورسعيد ومدخل مدينة منوف ومحطة القطار ومزلقان العبور) ،وميادين مدينة الشهداء الأتية(الحرية والشهداء ومصطفي كامل )وميادين مدينة قويسنا (الزراعة والفلاح والمحكمة)،وفى محافظة بنى سويف ميدانى عدلى منصور والأزهرى، وبمحافظة المنيا ميدان شلبي ،وفى محافظة الوادى الجديد ميدان الزهور ، وفي محافظة سوهاج مدخل مدينة سوهاج بحرى ، وفى محافظة اسوان ميدان الجزيرة، وبالبحر الاحمر ميدان عبد المنعم رياض ، وفي محافظة قنا ميادين المحطة ومصنع المكرونة والسيد عبد الرحيم .