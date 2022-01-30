الجمهور يشيد بأداء أسامة الرحباني في حفل «Joy Awards»: أفضل فقرة

أشاد الجمهور العربي، بأداء الموسيقار أسامة الرحباني، خلال حفل «Joy Awards» في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، وعبروا عن انبهارهم بـ الأوبريت الذي قدمه خلال الحفل، معلقين: «أفضل فقرة بالحفل على الإطلاق».

حفل موسيقي ضخم

وعبّر الجمهور العربي عن انبهاره بـ أداء الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، خلال تقديمه العرض الأول لأوبريت «المملكة الخضراء»، خلال حفل «Joy Awards» في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية.

حيث قدم الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، عرضا موسيقيا أوركسترالي ضخما ضم ما يزيد عن 100 موسيقي ومغني على مسرح حفل جوائز«Joy Awards» في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي في الدراما والسينما والإعلام بجانب حضور بعض من نجوم هوليوود بوليوود، والتي كان أبرزهم جون ترافولتا، وسلمان خان.

وتفاعل عدد من الجمهور، مع الفيديو الذي نقل أوبريت المملكة الخضراء عبر منصة «يوتيوب» على القناة الرسمية الناقلة للحفل، فقد علق أحدهم قائلا: «عمل رائع جدا إبداع»، وعلق آخر: «عمل اكتر من رائع بتوقيع المبدع أسامة الرحباني».

كما عبر أحد المتابعين عن إعجابه الشديد بالحفل معلقا: «من ليبيا، أفضل فقرة في الحفل على الإطلاق، اوركسترا وكورال وموسيقى وكلمات واستعراض.. فن راقي يثري النفس وينقي المسامع.. تحية للرحباني من ليبيا.. أين السيدة ماجدة الرومي والسيدة چوليا الطرب الأصيل».

أوبريت المملكة الخضراء

مزج الموسيقارأسامة الرحباني، خلال عرض أوبريت المملكة الخضراء بين الشعر والموسيقى الأوركسترالية، بجانب مشاركة عدد من الأطفال والشباب السعوديين مع الموسيقيين.

وكان أوبريت المملكة الخضراء، تجسيد سمعي وبصري لمفهوم الطبيعة وفصولها الأربعة، بحيث ضم العرض مفهوما موسيقيا تصاعديا من الصيف وألوانه مرورا بيأس الخريف وتساقط أوراقه وصولا للشتاء وبرودته وحتى الختام المبهر لعودة الحياة الطبيعية بموسم الربيع بزهوره وبهجته.

كما قد كشف الموسيقار الرحباني، خلال لقائه مع القناة الرسمية الناقلة لـ الحفل، أنه أخذ وقتا طويلا من أجل التحضير لـ الأوبريت، واستغرق العمل ما يزيد عن ثلاثة أشهر متواصلة من مرحلة الفكرة والتأليف وكتابة الشعر وتوزيع مقطوعاته موسيقياً.