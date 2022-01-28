أبرز لقطات حفل joy award.. دموع إيمي ودنيا وبدلة رامز جلال وسقوط الكيلاني

أقيم مساء أمس الخميس حفل توزيع جوائز joy award وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي بوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نسختها الثانية وسط حضور عدد كبير من صناع الفن والنجوم .

إيمي ودنيا سمير غانم تلفتان الأنظار

وتمكنت جائزة joy award من تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي لما شهدته من حضور عدد كبير من النجوم من العالم كله، بالإضافة إلى عدد من اللقطات المميزة، حيث كانت اللقطة الأولى الأبرز والأهم هو الظهور الفني الأول للفنانة إيمي سمير غانم بعد رحيل والديها دلال عبد العزيز وسمير غانم.

وحرصت إيمي على الحضور على ريد كاربت الجائزة بفستان باللون الأسود، كما ظهرت بجوار زوجها الفنان حسن الرداد لتنفي بذلك كل الشائعات التى ترددت حول انفصالهما.

كما حضرت مع إيمي شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، وصعد الثنائي إيمي ودنيا على المسرح لتسلم تكريم والديهما وسط حالة من الفرحة والتى سيطرت عليها دموعهم بمجرد العودة للذكريات.

رامز جلال يظهر بالترتر

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة ولكن شهد الحفل أيضا الظهور الأول للفنان رامز جلال فى أحداث فنية، حيث إنه كان حريصا على الحضور لحفل توزيع الجوائز، وظهر ببدلة ملفتة للانتباه، حيث إنها كانت مطرزة بـ الترتر باللون الأحمر.

وتضمَّن الحفل أيضا لقطة مميزة بحضور النجوم العالميين، حيث شهد الحفل حضور كل من جون ترافولتا وسلمان خان.

وكانت من ضمن اللقطات التي كانت حديث السوشيال ميديا هو سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني على السلم لحظة توجهها لحفل joy award وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير قلقين عليها ولكنها ظهرت على المسرح بصحة جيدة.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من الفنانين المصريين، ومنهم محمد هنيدي ورامز جلال وحسن الرداد وعمرو يوسف وغادة عادل وأمينة خليل وهاني شاكر وروجينا وأشرف زكي ومحمد سعد وغيرهم.