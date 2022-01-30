إصابة الفنانة ليلى طاهر بكسر في القدم.. وزوجة نجلها: «ادعوا لها»

أصيبت الفنانة ليلى طاهر، مساء اليوم، بكسر في القدم؛ نتيجة لعدم اتزان تسبب في سقوطها بشكل خاطئ.

تفاصيل إصابة ليلى طاهر

وأكدت عزة لبيب زوجة ابن الفنانة ليلى طاهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الثانية تعرضت لكسر في قدمها؛ إثر انزلاق قدمها بشكل خاطئ، ما أسفر عن سقوطها على الأرض، متمنية لها الشفاء العاجل.

نقل ليلى طاهر للمستشفى

وطمأنت عزة الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر، موضحة أن الأخيرة تعرضت لكسر في إحدى قدميها وجرى نقلها لأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.

وتابعت الفنانة عزة لبيب، أنه من المقرر خضوع الفنانة ليلى طاهر، لعملية عصر غد الإثنين، مع وضع قدمها في الجبس، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.