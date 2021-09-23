ليلى طاهر تتكئ على عصا في أول ظهور لها بعد اعتزالها الفن (صورة)

وصلت الفنانة القديرة ليلى طاهر، إلى مسرح النهار، حيث يقام حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، لاستلام تكرميها، حيث ظهرت وهي تتكئ على عصا، وكان في استقبالها الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة النقابة، وعددا من العاملين في المسرح.

اعتذار مصطفى شعبان

وقال سامح بسيوني، مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن» إن مصطفى شعبان، اعتذر عن حضور حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته السادسة لارتباطه بالسفر خارج مصر.

ويحضر الحفل كل من إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، مدير المسرح القومي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة الشابة منة بدر، والفنان منير مكرم.

مسرحية «إنت قادر»

ومن المقرر أن يُعرض بعد قليل العرض المسرحي «أنت قادر» فكرة سامح بسيوني، تأليف سامح عثمان، بطولة أشرف طلبة، أحمد الحلواني، نيفين، كريم مغاوري، عماد صابر، وليد الفولي، شروق طارق، ايمي الجندي، موكا، هنا خليل.

والمسرحية، عرض غنائي استعراضي، من أشعار طارق علي، واستعراضات أسماء عمر، وألحان أحمد حمدي رءوف، وديكور سماح نبيل، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومخرج منفذ محمود نجيب وسعاد الهواري، إخراج سامح بسيوني.

وتم تأجيل الختام يومين حيث كان من المقرر أن يقام أول أمس الثلاثاء، وتم التأجيل بسبب وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وإعلان حالة الحداد في كافة أرجاء الجمهورية، وبناء عليه قرر أشرف زكي، تأجيل الختام لحين انتهاء الحداد.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي قبل بداية أي حفل.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفنانة ليلى طاهر، بالإضافة إلى الإعلان عن العرض المسرحي الفائز، وكان من المقرر أن يسلم مصطفى شعبان جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة في المهرجان.