تامر حسني يخطف الأنظار بلوك جديد.. والجمهور: «بقيت أجنبي»

ظهر المطرب تامر حسني في حفل فورمولا إي العالمية، الذي أحياه بالسعودية، ورفع شعار كامل العدد بلوك جديد.

ونشر تامر، مجموعة صور له خلال الحفل، وعلق قائلا: «كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالسعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام».

تعليقات الجمهور على اللوك الجديد لتامر حسني

ولفت تامر، أنظار الجمهور بسبب اللوك الجديد الذي ظهر به، وجاءت التعليقات كالتالي: «بقيت شبه الأتراك أوي»، وقال آخر: «بقيت أجنبي يا تامر»، وعلق آخر: «شكله متغير أوي أول صورة افتكرته وائل كافوري متركب على تامر حسني».

حفل تامر حسني كامل العدد

وأحيا تامر حسني، مؤخرا، أضخم الحفلات بمركز المنارة لاستقبال طلاب الأكاديمية البحرية الجدد، ورفع الحفل شعار كامل العدد بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليه.

وقدم تامر حسني، عددا كبيرا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، وقسمة ونصيب، وغيرها من الأغاني التي قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى أكثر من ساعتين.

وشهد الحفل العديد من المواقف الطريفة والمثيرة؛ منها قيام تامر حسني بتلقي هاتف أحد المعجبين وسط الجمهور كي يلتقط معه صورة «سيلفي»، وعندما استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف، ما اضطره إلى الرد على صديق المعجب كي يتمكن من التصوير قائلا: «معاك تامر حسني يا سيف»، ما فجر ضحكات الجمهور.