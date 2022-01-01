مفاجآت صدمت الجمهور في حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي ليلة رأس السنة

تصدرت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي فى برنامجها معكم، ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعتها مساء أمس الجمعة تزامنا مع احتفالات العام الجديد 2022 وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

تامر حسني يقلد صوت بهاء سلطان

وخلال حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي كان هناك الكثير من التصريحات المفاجأة التى صدمت الجمهور بمجرد معرفتها وكان من بينها اعتراف «حسني» بأن الديو الغنائي الشهير«راجعلى ليه» الذي جمع بينه وبين الفنان بهاء سلطان لم يشارك به الأخير.

حيث قال الفنان تامر حسني، إنه اتفق مع بهاء سلطان على تسجيل «ديو غنائي» يجمعهما وبالفعل ذهب إلى الاستوديو على حسب موعد متفق بينهم وأخبر المنتج نصر محروس بأنه يحضر له مفاجأة ولكن لم يحضر بهاء في الموعد.

وتابع تامر بأنه ظل ينتظر بهاء لوقت طويل حتى رد عليه في الهاتف وفهم منه أنه كان نائما، فلم يكن أمامه حل سوى أن يقلد صوت بهاء ويسجل الأغنية ليجعل المنتج نصر محروس يستمع إليها وبالفعل سمعها ولم يستطع أن يفرق بين صوت تامر وبهاء وتفاجأ عندما عرف بأن تامر هو من قلد صوت بهاء.

ولكن كشف تامر بأنهم لم يطرحوا الأغنية ولكن تم تسريبها وحققت نجاحا كبيرا ولم يكتشف الجمهور بأن صوت بهاء في الأغنية هو نفسه صوت تامر حسني وأن بهاء لم يضع صوته عليها.

تامر حسني يقلد صوت سوسن بدر

لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة في حلقة تامر حسني مع الإعلامية منى الشاذلي ولكنه أيضا كشف مفاجأة أخرى في موضوع تقليد الأصوات بأنه قلد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد فيلمه الأخير «مش أنا».

وقال حسني، إن الفنانة سوسن بدر كانت خارج البلاد وكان هناك جملة لابد وأن تسجلها في الدوبلاج ليتم وضعها على مشهد خاص بها ولابد من تقفيل الفيلم فلم يكن أمامه بديل سوى أن يقلد صوتها ويسجل هو الجملة الخاصة بها وبالفعل نجح في ذلك ولم يكتشف أحد ما فعله.

مفاجأة في أغنية «بنت الايه» لتامر حسني

وكشف تامر أيضا خلال الحلقة عن مفاجأة تخص أغنيته الأشهر في مشواره «يا بنت الايه» قائلا إن الألبوم الذي ضم هذه الأغنية تم تسريبه قبل طرحه في الأسواق بسبب شخص أرسله لخطيبته لتستمع إليه وهى أرسلته لأصدقائها فكان في حالة سيئة وحاول أن يجد حلا يجعل الجمهور يشترون الألبوم.

فوضح حسني بأنه ذهب إلى الاستوديو وأخبر نصر محروس منتج ألبومه بأنه سيضم أغنية جديدة للألبوم لإنقاذه ولم يكن في باله أي أغاني فذهب إلى الموزع أمير محروس وجلس يفكر ماذا سيقدم فجاء فى باله الكوبليه الأول من الأغنية ووضع كلمة «بنت الايه» بشكل مؤقت حتى يجد بديلا لها ولم يكمل كتابة الأغنية بعد.

وتابع تامر بأن نصر محروس وصل للاستوديو وأخبره أنه لا يوجد وقت ولابد من طرح الألبوم فرد تامر بأنه انتهى من وضع كلمات ولحن الأغنية ووجد نفسه في أزمة لأنه لم ينته من كتابتها ولهذا الأمر بدأ يرتجل أمام محروس ويضع أي كلمات تأتى في باله فأعجبته وتم تسجيل الأغنية بالفعل ووضعت في الألبوم وأصبحت واحدة من أشهر أغانيه.