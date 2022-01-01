3 مواقف طريفة لـ تامر حسني وشيرين عبد الوهاب في احتفالات رأس السنة

العديد من المواقف الطريفة، حدثت لنجوم الفن خلال استضافتهم في البرامج التلفزيونية التي احتفلت بـ ليلة رأس السنة الجديدة 2022، أبرزهم شيرين عبد الوهاب وتامر حسني، اللذين تصدرا محركات البحث «ترند» خلال الساعات الماضية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز المواقف الطريفة التي حدثت لشيرين عبد الوهاب وتامر حسني في البرامج التلفزيونية في ليلة رأس السنة، وذلك خلال السطور التالية.

مقلب «شيرين» في «إسعاد»

أولى المواقف الطريفة التي حدثت للفنانة شيرين عبد الوهاب، عندما طلبت منها الإعلامية إسعاد يونس اختيار إحدى الكرات المزينة شجرة عيد الميلاد، التي بداخلها أسئلة، كما قررت اختيار كرة لـ«إسعاد»، وعندما قرأت «شيرين» السؤال الخاص بها قررت استبداله بسؤال الإعلامية إسعاد يونس، معلقة عليها: «شكلك هتديني مقلب».

طول شيرين

من المواقف الطريفة أيضا للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه إسعاد يونس، عندما أصرت على قياس طولها مع ابنتيها مريم وهنا، إذ خلعت حذاءها وطلبت منهما أن تقفا بجوارها لتقيس طولها، حيث اكتشفت في النهاية أن كلتاهما أطول منها، لتعلق: «شايفة الفضايح اللي أنا فيها».

رقصة تامر حسني

والفنان تامر حسني، كان له نصيبا من المواقف الطريفة على شاشة التلفزيون خلال ليلة رأس السنة، إذ كشف للإعلامية منى الشاذلي عن حركة يؤديها بيديه وعندما قلدته وجدت صعوبة، قائلة له: «دة سحر ولا إيه؟.. أنت بتخدعني».

كما طلبت منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، من تامر حسني تأدية رقصته الشهيرة بعدما لم يتذكر أحد المشاهد في فيلم «عمر وسلمى»، كما مازح أحد الأطفال الحاضرين في الاستديو، قائلا له: «إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا ولد، إزاي صاحي دلوقتي؟».