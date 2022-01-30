وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بفوزه على المغرب: فرحتونا.. وننتظر المزيد

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالروح والأداء الرجولى الذى قدمه لاعبو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم في مباراتهم التي أقيمت ،اليوم الأحد، أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة ٢/ ١ ليتأهل المنتخب الوطنى إلى المربع الذهبى للبطولة، ومواجهة منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل.

وزير الرياضة يشيد بتأهل المنتخب للمربع الذهبى

تواصل وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع بعثة المنتخب حيث قدم التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني على أدائهم المميز، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وتقديم مباراة قوية تليق بمكانة وتاريخ كرة القدم المصرية، وإدخال السعادة على قلوب الجماهير المصرية التي تنتظر من المنتخب الوطني المزيد من الإنجازات.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الجميع الآن بات ينتظر تحقيق المنتخب الوطنى للقب البطولة الإفريقية التي تعد أكبر بطولة في كرة القدم على مستوى القارة، واستعادة أمجاد الكرة المصرية التي حققت لقب البطولة 7 مرات، مشيراً أن دعم الجماهير المصرية المنتخب كان بمثابة كلمة السر التى أدت إلى تطور أداء المنتخب.

د صبحى: الدعم الجماهيرى كلمة السر فى تطور أداء المنتخب.. والجميع فى انتظار تحقيق اللقب الثامن

لفت الوزير أن ما قدمه المنتخب المصرى من أداء في مباراة كوت ديفوار الماضية ومباراة المغرب اليوم يستحق كل الإشادة والاحترام والتقدير، وهو الأمر الذى يجعلنا جميعاً نفتخر بمنتخبنا الذى يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين سواءً في أنديتهم الأوروبية أو المحلية، مشيراً إلى حالة السعادة التي تشعر بها الجماهير المصرية جراء ما يقدمه المنتخب من أداء ومباريات قوية بالبطولة، والثقة في قدرة اللاعبين في تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون في المباراة المقبلة وبلوغ نهائي البطولة، وإحراز اللقب الثامن .

ويخوض المنتخب المصرى مباراة نصف نهائي كأس الأمم الافريقية أمام منتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.