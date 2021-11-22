وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات الكاراتيه بحصد بطولة العالم في دبي

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بعد تفوق منتخب مصر للسيدات على منتخب فرنسا بنتيجة «2-1 »، في بطولة العالم للكاراتيه بدبي وتتويجهن بـ«ذهبية الكوميتيه»، سيدات، وحصدن الترتيب الثانى بعد حصولهن على 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات و 2 فضية و 3 برونزية.

منتخب السيدات احتل المركز الأول في بطولة العالم

وقدم «صبحي»، التهنئة لبعثة منتخب الكاراتيه لذوي القدرات الخاصة، بعد تحقيق البعثة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم بدبي، حيث احتلت الترتيب الأول فى منافسات البطولة، وحصلت على 8 ميداليات عبارة عن 3 ذهب و 2 فضية و 3 برونز .

يشار إلى أن مصر شاركت في بطولة العالم للكاراتيه ببعثة مكونة من كل من «فريال اشرف، ومنة شعبان، وسهيلة ابو إسماعيل، وأحلام يوسف، وياسمين الهوارى، وآية هشام، ونورسين علي»، ومن الرجال شارك «على الصاوى، ويوسف عماد، وكريم ابو عيطة، وأحمد حازم، ومحمد رمضان، وعبد الله ممدوح، و طه طارق، وحازم سعيد».

إشادة بلاعبي ولاعبات البعثة المصرية

و أشاد وزير الشباب والرياضة بآداء لاعبي ولاعبات البعثة المصرية خلال مشاركتهم في فعاليات البطولة، وتقديمهم لآداء مميز يعكس خبرة وريادة مصر في رياضة الكاراتيه وقدرة لاعبيها على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي توفير الرعاية للاعبين المتميزين في مختلف الألعاب ومساندتهم ومؤازرتهم في مختلف المنافسات لمواصلة التفوق، وتحقيق الإنجازات الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقدم كل الدعم لأبطال مصر الرياضيين.