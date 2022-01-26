مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمشجع المصري، اليوم الأربعاء، رابع رحلاتها الخاصة إلى مطار «دوالا» بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

«طائرة الأحلام» تنقل مشجعي المنتخب المصري في مباراته أمام كوت ديفوار

وتسير مصر للطيران، الرحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب والمعروفة باسم «طائرة الأحلام» لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الرابعة المقامة مساء اليوم أمام منتخب كوت ديفوار في الدور 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

3 رحلات إلى الكاميرون

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 3 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، واستطاع منتخب مصر التأهل للدور السادس عشر بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة.

وتتمنى مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق في البطولة الإفريقية.