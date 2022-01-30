سامح شكري: الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب جاء بثمار جيدة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم بدولة الكويت، جاء بثمار جيدة للعمل «العربي- العربي» تجاه القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكان لمصر فرصة سانحة للتفاعل، وطرح الرؤى مع الأشقاء العرب.

وأرجع شكري -في تصريح لوكاله أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، وعقب الاجتماع التشاوري- نجاح الاجتماع لجهود دولة الكويت، نظرا لعدم وجود برنامج مسبق، وجدول أعمال، والتعامل في طرح الموضوعات بأريحية تامة.

توحيد الرؤى المختلفة والتعامل مع الأمن القومي العربي

أضاف أن الاجتماع تضمن توحيد الرؤى المختلفة والتعامل مع الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات، والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه جرى طرح عدد من المقترحات، لعرضها على اجتماع الجامعة العربية المقب.

شكرى: الاجتماع التشاوري كان مثمرا لجميع الأطراف المشاركة

ونوه وزير الخارجية، بأن الاجتماع التشاوري كان مثمرا لجميع الأطراف المشاركة، من حيث مواجهة العالم العربي للتحديات في الفترة الحالية.

تجدر الإشارة، إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد اليوم بدولة الكويت (1+1) شارك فيه 20 وزير خارجية وممثلا للخارجية، كان برئاسة دولة الكويت التي ترأس الدورة الحالية على المستوى الوزاري، وجرى خلاله عقد عدد من المباحثات بين وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في الاجتماع.