الجامعة العربية مستعدة للمشاركة في «اسكوا 2045» تحت شعار «إعادة الأمل»

استقبل السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغربي آسيا «اسكوا» في مقر الأمانة العامة.

شراكة بين الجامعة العربية و«اسكوا»

وصرح مصدر مسؤول بأنّ أبوالغيط أشاد في مستهل اللقاء، بقوة الشراكة التي تربط جامعة الدول العربية بالاسكوا، معربا عن امتنانه لجهود المديرة التنفيذية على رأس المنظمة لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة العربية، وعن رغبته في توسيع التعاون عبر إطلاق أنشطة مشتركة جديدة.

مشروع «اسكوا» لإطلاق رؤية 2045

وأفاد المصدر بأنّ رولا دشتي، اطلعت الأمين العام، على مشروع الاسكوا لإطلاق رؤية 2045 تحت شعار «إعادة الأمل»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل والتواصل في شتى المجالات للنهوض بالتنمية في العالم العربي، كما اعربت عن رغبتها في تعاون جامعة الدول العربية في إعداد هذه الرؤية وتنفيذها.

ورحب أبو الغيط بالمبادرة، مبديا استعداده للتعاون مع الاسكوا بشأنها، كما أعرب عن تسخير الأمانة العامة جميع إمكاناتها للمساهمة في إعداد رؤية 2045، التي تتسق محاورها وأهداف جامعة الدول العربية، ومنوها بأنّها تشكل بادرة أمل وحافزا للنهوض بواقع التنمية في الدول العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف المصدر، أنّ الأمين العام شدد على أهمية ربط محاور هذه الرؤية بمختلف الخطط والمشاريع التي أطلقتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاسكوا وباقي الشركاء لتوحيد الجهود وتعظيم النتائج.