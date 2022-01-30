أبو الغيط: بحثنا الوضع الإقليمي والدولي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه لم يجرِ بحث ملف عودة سوريا للجامعة العربية خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، اليوم، منوها بأنه لا بد أن تسبق ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء، وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

وأشار أبو الغيط، إلى أن الأزمة السورية أو المشكلة السورية في إطار بحث المشكلات الأخرى، سواء في اليمن أو ليبيا، يجرِ طرحها بشكل عام، قائلا: إن «موضوع عودة دولة أو دعوتها للمشاركة في أي قمة، يسبقه دائما مداولات ومشاورات، وطرح مشروع قرار، وأفكار ورؤية الدول الأعضاء».

تناول الوضع العربي بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشاوري

أعلن أبو الغيط، أنه جرى تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عقب ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أنه جرى تناول الوضع الإقليمي والتدخلات الإقليمية، والوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي.

أضاف أبو الغيط، أن هناك تفاهمات حول كيفية التحرك من اليوم حتى 9 مارس المقبل، موعد الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري بالقاهرة، ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.

أبو الغيط: لم نحدد جدول أعمال لقمة الجزائر

وتابع أن مثل تلك الاجتماعات، أثبتت من خلال النقاش، أن الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث، وبالتالي ينطلقون في أي اتجاه، ويتحدثون مع بعضهم البعض بكل الصراحة، وهذا يعود على الجميع بالفائدة.

وفى السياق، وبشأن القمة العربية المقبلة في الجزائر، قال أبو الغيط، إن «وزير خارجية الجزائر طرح موعدا مقترحا من الجزائر لانعقاد هذه القمة، وأن الإعلام العربي أو الجزائري يستفسر الأمر من الوزير الجزائري، وبالتالي ليس هناك بعد جدول أعمال لهذه القمة»

ولفت أبو الغيط، إلى أنه خلال حديث الوزراء، كان هناك تصميم على أن تكون قمة إيجابية ذات محتوى وتوجه وهدف.