محمد الأتربي: البنك المركزي المصري الضامن الوحيد لودائع العملاء

نفى محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال الأيام الأخيرة حول وجود أزمة سيولة بالقطاع المصري، تؤدي لارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن ما يتردد شائعات مغرضة، كما أنه يراهن على وعي الشعب المصري، إذ أن القطاع المصرفي في مصر، من أقوى القطاعات على مستوى العالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TEN».

مصر من الدول القليلة التي حققت نمو موجب في ظل جائحة كورونا

وطمأن «الأتربي»، المواطنين على أموالهم المتواجدة بالبنوك، مؤكدًا أن مصر البلد الوحيد الذي بنكه المركزي بها يضمن ودائع العملاء، كما أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو موجب بالناتج المحلي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، منوهًا بأنه خلال عام 2016، عندما جرى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الجريئ، انتهى السوق الموازي للدولار تمامًا، وارتفاع وانخفاض سعر الدولار أمر طبيعي.

الودائع في البنوك كانت تبلغ 1.4 تريليون جنيه

أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن الودائع في البنوك، كانت تبلغ 1.4 تريليون جنيه، والآن وصلت لـ1.6 تريليون جنيه، وهذا يعكس وجود ثقة في القطاع المصري، كما أن أرباح البنك الأهلي وبنك مصر هذا العام، تتعدى 45 مليار جنيه، بما يعكس قوة القطاع، كما أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات، أشادت بدور البنك المركزي، في دعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا، والبنوك الأجنبية تتسابق لفتح فروع داخل مصر.