البنك المركزي: الأسعار العالمية للذهب ترتفع بنسبة 1%

قال البنك المركزي المصري، إن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت بنحو 1%، لتستقر عند 1835.38 دولار للأوقية.

وأضاف «المركزي»، في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأحداث العالمية والمحلية خلال الفترة من 14 إلى 21 يناير الجاري، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع، ومدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بأوكرانيا وروسيا.

وفي أثناء ذلك، قلصت توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مكاسب الأصول غير المدرة للعائد.

أسعار العملات خلال الأسبوع

وحول أسعار العملات قال «المركزي»، إن مؤشر الدولار ارتفع خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (0.50%)، ليسجل بذلك أكبر زيادة أسبوعية له في تسعة أسابيع عقب ميل موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، في ظل تزايد توقعات السوق برفع سعر الفائدة في مارس المقبل.

خسارة اليورو

وانخفض اليورو بنسبة (-0.59%)، ليسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت متسقة مع توقعات السوق.

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة (-0.89%) بعد سلسلة مكاسب دامت لأربعة أسابيع متتالية، لينخفض بذلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع على خلفية قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، وورود بيانات قوية بتقرير التوظيف. وارتفع الين الياباني بنسبة (0.45%) وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عقب قرار بنك اليابان بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير (-0.1%) مع رفع توقعات التضخم في أبريل، وتغيير وصفهم للتضخم لأول مرة منذ 7 سنوات.