ماجدة خير الله تشيد بمسلسل «أنا وهي»: يعتمد على كوميديا الموقف

أشادت الناقدة ماجدة خير الله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمسلسل «أنا وهي»، لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.

وكتبت خير الله قائلة «على مدى ثمانية عشرة يوما، استمتعنا بأحداث المسلسل الكوميدي الاجتماعي أنا وهي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، أحداث المسلسل تدور في أجواء خفيفة بدون صراعات عنيفة أو قضايا خلافية، الشخصيات الأساسية تعيش في مكان واحد (جيران)، سليم (أحمد حاتم) شاب يعاني من وسواس قهري وخيالات، ويكاد يكون مسلوب الإرادة أمام رغبات والدته، رغم نبوغه في مجال عمله في سوق الأوراق المالية والبورصة».

وأضافت «أما الفتاة هنا الزاهد فهي تعيش بعيدا عن أسرتها وتحاول الاستقلال بشخصيتها سعيا خلف طموحها في عالم الفن، ولكنها تصادف مشاكل وأزمات تحلها باستخدام العنف، يلجأ الاثنان إلى طبيب نفسي أشرف عبد الباقي، يقترح أن كلا منهما يمكن أن يساعد الآخر في اكتشاف ذاته، والوصول إلى صيغة أفضل، في تعاملاته مع مشاكله، أهم ما يطرحه المسلسل فكرة هل الحب يحدث بلا شروط أي أن كل شخص يجب أن يتقبل الآخر بما هو عليه، أم أن علاقة الحب الحقيقية لا بد وأن يحدث فيها تحسين سلوك الآخر، أو إضافة تجربة تجعل منه إنسانا أفضل».

وتابعت «تكتسب هنا الزاهد نضجا في تقديم تطورات الشخصية من الانفلات التام إلى الالتزام كي تحتفظ بحب سليم الذي يتغير مع تطور علاقته بهند ويتحول إلى نسخة أفضل متحررا من عقده ومخاوفه، شخصية دكتور شيرين التي قدمها أشرف عبد الباقي من أرقى ما قدمه بعد دوره في رشة جريئة، وخالي من الكلسترول».

واختتمت «من أهم شخصيات المسلسل سلوى محمد علي في دور والدة سليم، ومحمود البزاوي في شخصية والده، وعارفة عبد الرسول، المخرج سامح عبد العزيز، الذي اشتهر بتقديم الأفلام والمسلسلات التي تدور في أجواء شعبية، يتألق في صياغة مسلسل يعتمد على كوميديا الموقف ولا يخلو من لمسات إنسانية راقية».

مسلسل «أنا وهي»

مسلسل أنا وهي بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.