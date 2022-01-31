ارتفاع حصيلة معارك سجن غويران في الحسكة إلى 373 قتيلا

ارتفعت حصيلة المعارك بين القوات الكردية وتنظيم «داعش» الإرهابي في سجن غويران بـ الحسكة الواقعة في شمال شرقي سوريا، إلى 373 قتيلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، المدعومة من واشنطن، أعلنت أمس الأحد انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة.

هجوم مقتلي داعش على السجن

واندلعت اشتباكات في 20 يناير الجاري، بهجوم منسق على السجن شنه مقاتلون من التنظيم الإرهابي من الخارج وسجناء من الداخل، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، في بيان، إلى سقوط 268 قتيلا للتنظيم و98 لقوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، و7 مدنيين.

وأضاف «المرصد السوري»، ان استمرار الحصيلة في الارتفاع، يعود إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال عمليات التمشيط والتفتيش في مباني السجن وأحياء محيطة به، موضحا أن الحصيلة غير نهائية عازيا الأمر إلى وجود عشرات الجثث غالبيتها محروقة ومشوهة.

الحصيلة مرشحة للارتفاع

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع، نظرا لتعرض عدد من المقاتلين الأكراد لإصابات بالغة في المعارك.

من جانبه، أعلن نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا، اللواء البحري أوليج جورافليوف، إصابة جندي سوري بقصف شنه تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إشادة أمريكية بجهود قوات «قسد» لاستعادة السجن

وفي سياق متصل، أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بجهود قوات «قسد» لاستعادة «سجن الحسكة» من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال إن واشنطن ملتزمة بالعمل مع شركائها لدحر التنظيم المتطرف.